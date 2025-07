Mann vom Tritt eines Pferdes in St. Gallen schwer verletzt

Ein 34-jähriger Man ist am Mittwochnachmittag in Diepoldsau vom Tritt eines Pferdes schwer verletzt worden. Er musste ins Spital geflogen werden.

Der 34-jährige Mann wollte auf einem Pferdehof an der Nollenhofstrasse ein Pferd von der Weide in den Stall bringen. Dabei habe das Tier mit einem Hinterbein ausgeschlagen und ihn mutmasslich mit dem Huf am Kopf getroffen, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstag mit. (sda)