Polizeirapport

46-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in St-Légier-La-Chiésaz VD

Ein Feuer hat in der Nacht auf Sonntag ein Todesopfer in einem vierstöckigen Haus in St-Légier-La-Chiésaz VD gefordert. Weitere Bewohnende des Hauses erlitten Rauchvergiftungen.

Ein Bewohner des Hauses meldete kurz vor 2 Uhr nachts der Notrufzentrale Brandgeruch im Wohnhaus, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten demnach den Brandherd in einer Wohnung im ersten Stock fest.

Die Feuerwehr habe die bewusstlose Mieterin aus der bereits verwüsteten Wohnung geholt. Die 46-jährige Schweizerin starb laut Mitteilung trotz Wiederbelebungsversuchen durch Ersthelfende und Sanitätspersonal. Eine weitere Bewohnende wurde mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Alle fünf Wohnungen seien nach dem Brand unbewohnbar geworden. Die Mieterinnen und Mieter seien bei Verwandten untergekommen oder hätten Hilfe der Gemeinde erhalten, schrieb die Polizei weiter. Die Brandursache werde untersucht. (sda)