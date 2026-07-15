Polizeirapport

33-jährige Polin stirbt bei Absturz an Dufourspitze im Wallis

Eine 33-jährige Polin ist am Montag an der Dufourspitze im Kanton Wallis aus rund 4600 Metern in die Tiefe gestürzt. Die genauen Umstände des Unfalls waren am Mittwoch noch unklar, wie die Kantonspolizei mitteilte.

An der Dufourspitze kam es zu einem tödlichen Unglück. Bild: kantonspolizei wallis

Die Frau befand sich, gemeinsam mit einem weiteren Alpinisten, gegen 15.45 Uhr auf dem Abstieg von dem Berg, wie es weiter hiess. Nach dem Absturz der Frau alarmierte dieser die Rettungskräfte, die aber nur noch den Tod der 33-Jährigen feststellen konnten.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. (dab/sda)