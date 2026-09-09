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Postomat in Domat/Ems (GR) gesprengt: Verkehr musste umgeleitet werden

Unbekannte sprengen in der Nacht auf den 9. September 2026 in Domat/Ems (GR) einen Bankomaten.
Die angrenzende Strasse in Domat/Ems musste für mehrere Stunden gesperrt werden.Bild: kapo gr
Polizeirapport

Postomat in Domat/Ems GR gesprengt: Verkehr musste umgeleitet werden

09.09.2026, 11:1309.09.2026, 11:18

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Domat/Ems einen Geldautomaten gesprengt. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.

Die Polizei erhielt kurz nach 2.30 Uhr die Meldung von zwei Explosionen. Die Sprengung des Postomaten übersäte die Strasse mit zersplitterten Gegenständen. Der Verkehr wurde bis 8.30 Uhr umgeleitet.

Nebst der Kantonspolizei Graubünden standen die Bundeskriminalpolizei, das Forensische Institut Zürich, die Stadtpolizei Chur sowie die Feuerwehr Felsberg-Domat/Ems im Einsatz. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, die für Sprengstoffdelikte zuständig ist, wurden Ermittlungen aufgenommen. (leo/sda)

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