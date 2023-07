Polizeirapport

Polizei stoppt Geisterfahrerin auf der A1 bei Murten

Die Freiburger Kantonspolizei hat am Donnerstagnachmittag eine Geisterfahrerin auf der Autobahn A1 zwischen Avenches VD und Murten FR angehalten. Beim Vorfall wurde niemand verletzt.

Die 47-jährige Lenkerin war bei ihrer Anhaltung offensichtlich in einem schlechten Zustand und verwirrt, wie die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Autofahrerin, die aus der Region stamme, sei versorgt worden und für verschiedene Kontrollen in ein Spital gebracht worden.

Am Fahrzeug der Frau stellte die Polizei laut Communiqué verschiedene frische Schäden fest. Ermittlungen seien im Gange. (sda)