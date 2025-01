Polizeirapport

Feuerwehr rettet in Lostallo GR Haustiere und Gebäude vor Flammen

Feuerwehrleute haben am Sonntag in Lostallo GR die Ausbreitung eines Feuers in einem Haus verhindern können. Ausserdem retteten sie Polizeiangaben zufolge mehrere Haustiere. Es entstand dennoch ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Die Feuerwehr am Ort des Brandes. Bild: kantonspolizei graubünden

Die Bewohnerin des Hauses habe am Sonntagvormittag Geräusche und Rauch aus dem Obergeschoss wahrgenommen, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Montag. Um 11 Uhr rückte schliesslich die Feuerwehr aus.

Sie verhinderte, dass sich das Feuer auf das Erdgeschoss ausbreitete und brachte mehrere Haustiere in Sicherheit. Die Brandursache wird nun abgeklärt. (dab/sda)