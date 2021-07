Schweiz

Feuerwehr in Gossau löscht Mottbrand mit brennenden Schulbüchern



Gossauer Schüler verbrennen Schulbücher – und verursachen Mottbrand

Offenbar die Nase voll von der Schule hatten zwei Jugendliche in Gossau: Sie verbrannten am Freitagnachmittag ihre Schulbücher und entsorgten die brennenden Papiere in einem Unterflurcontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend.

Die zwei Jugendlichen hätten auf einem Betonschacht auf einer Rasenfläche Schulbücher verbrannt, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung vom Samstag. Nachdem sie von einer Anwohnerin angesprochen worden seien, hätten sie versucht, die brennenden Papiere zu löschen und diese in einem Unterflurcontainer entsorgt.

Die Jugendlichen sind laut Polizeiangaben anschliessend mit ihren Fahrrädern in Richtung Walter Zoo gefahren. Die örtliche Feuerwehr habe den Mottbrand rasch löschen können. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

