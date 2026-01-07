Polizeirapport

68-Jähriger stirbt nach Ski-Unfall in Samnaun

Am Dienstagmorgen, gegen 10:30, ist ein 68-jähriger Skifahrer im Bündner Skigebiet Samnaun/Ischgl gestürzt. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.

Der Mann verstarb noch am Unfallsort. (Symbolbild) Bild: Albin Niederstrasser/TVB Paznaun-Ischgl/TravelTrex GmbH via AP I/TravelTrex GmbH

Laut ersten Ermittlungen sei der Mann gleichzeitig wie ein Kind, das in Begleitung eines Erwachsenen war, die Piste hinuntergefahren. Durch eine Annäherung zwischen dem Mann und dem Kind sei der 68-Jährige gestürzt, wobei er schwere Verletzungen erlitt.

Drittpersonen, darunter eine Ärztin sowie zwei Ärzte, leisteten nach dem Sturz Erste Hilfe und begannen mit der Reanimation. Trotz der sofortigen Massnahmen und der medizinischen Hilfe eines Notarztes verstarb der Mann noch vor Ort.

Die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen aufgenommen. (nib)