Polizeirapport

Mutwillig zerstörte Glasfaserkabel in Rheinfelden AG und Riehen BS

In Rheinfelden und Riehen sind seit Dienstag bei hunderten Haushalten die Internet- und Telefonverbindungen sowie der TV-Empfang unterbrochen. Ursache ist eine mutwillige Zerstörung von Glasfaserkabeln, wie der Anbieter Breitband.ch am Dienstag auf seiner Internetseite mitteilte.

Der Störungsdienst sei informiert worden und arbeite «mit Hochdruck an der Behebung», wie das Unternehmen weiter schreibt. Über die Störung in Rheinfelden AG zuerst berichtet hatte am Mittwoch das Internetportal der Aargauer Zeitung. (sda)