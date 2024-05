Schweiz: Autos in Neuenburg mit Nazi-Symbolen beschmiert

Polizeirapport

Autos in Neuenburg mit Nazi-Symbolen beschmiert

Unbekannte haben in den letzten Tagen in der Nähe des Bahnhofs von Noiraigue im Kanton Neuenburg Nazi-Symbole auf Autos und andere Gegenstände gesprüht. Eine betroffene Organisationen will Anzeige erstatten.

Autos einer Garage, Waggons, ein Zeitungskasten und mehrere Hinweisschilder wurden mit Hakenkreuzen, SS-Zeichen, dem Schriftzug Hitler oder der Zahl 88 für den Hitlergruss beschmiert, wie das Neuenburger Onlineportal arcinfo.ch am Freitag berichtete. Bei der Kantonspolizei Neuenburg ist noch keine Anzeige eingegangen, aber eine Patrouille begab sich vor Ort, wie ihr Sprecher Georges-André Lozouet der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der lokale Tourismusveranstalter Goût et Région ist Eigentümer der Waggons, von denen mindestens zwei mit mehreren Tags besprüht wurden. Das Unternehmen werde aus versicherungstechnischen Gründen Anzeige erstatten, sagte Geschäftsleitungsmitglied Laure von Wyss auf Anfrage. (sda/lyn)