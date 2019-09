87-jähriger Autolenker prallt in Arbon in Lieferwagen und verunfallt tödlich

Schweiz

Polizeirapport

87-jähriger Autolenker prallt in Arbon in Lieferwagen und stirbt



Ein 87-jähriger Mann ist am Samstagmorgen mit seinem Auto in Arbon in einen Lieferwagen geprallt. Er verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Lieferwagen hätte Vortritt gehabt.

Dies teilte die Kantonspolizei Thurgau mit. Der Autofahrer bog kurz vor 9.30 Uhr ab und gewährte dem Lieferwagenfahrer, der vom Autobahnzubringer her kam, die Vorfahrt nicht. Folglich stiessen die beiden Fahrzeuge seitlich-frontal zusammen.

Der 87-jährige Schweizer starb trotz Reanimation noch auf der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Lieferwagens wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gefahren. Bei ihnen handelt es sich um eine 24-jährige Schweizerin und einen 26-jährigen Kroaten.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (sda)