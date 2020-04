Schweiz

Polizeirapport

Schüsse in Sins: Zwei Männer liegen mit Kopfverletzungen in Wohnung



Rätselhafte Schüsse in Sins: Zwei Männer liegen mit Kopfverletzungen in Wohnung



Schussabgabe am Sonntagabend im aargauischen Sins: Zwei Personen mussten medizinisch versorgt werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung gegen einen 66-jährigen Schweizer eröffnet.

Um zirka 21 Uhr am Sonntagabend ging beim Sanitätsnotruf die Meldung ein, dass sich eine Person durch einen Schuss eine Kopfverletzung zugezogen habe. Umgehend rückten Ambulanzbesatzung sowie Kantons- und Regionapolizei nach Sins aus.

Die ersten Rettungskräfte fanden in der Wohnung im Zentrum einen 66-jährigen Schweizer am Boden liegend vor, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Er wies eine Kopfverletzung auf, war aber ansprechbar.

In der Wohnung befand sich auch ein 61-Jähriger, der gemäss Polizeimeldung «ebenfalls eine Kopfverletzung erlitten haben dürfte». Beide wurden zur medizinischen Versorgung ins Spital gebracht. Bei beiden wurden Anzeichen von Alkoholeinfluss festgestellt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat eine Strafuntersuchung eingeleitet. Warum es zur Schussabgabe kam, wird nun abgeklärt. (bzbasel.ch)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen