Polizeirapport

Arth SZ: Grosse Suchaktion nach Fund von Kleidungsstücken

Im Kanton Schwyz leitete die Kantonspolizei am Dienstag eine grosse Suchaktion nach einer mutmasslich vermissten Person ein. Im Bach Rigiaa in Arth sind am Dienstagmorgen ein Schuh und ein Kleidungsstück gefunden worden. Ausserdem lag etwas weiter entfernt ein Fahrrad am Ufer.

Im Einsatz sind die Feuerwehr der Gemeinde Arth, der Seerettungsdienst der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug, die Zuger Polizei, die Rega, der Rettungsdienst sowie die Kantonspolizei Schwyz.

Auch der Seegrund des Zugersees wurde abgesucht. Nach rund drei Stunden wurde der Einsatz beendet. Derzeit liegen laut der Kantonspolizei keine Hinweise über eine vermisste Person vor.

(hkl)