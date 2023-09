Polizeirapport

Seit zwei Jahren vermisster Mann im Wallis tot aufgefunden

Der Lac de Champex. Bild: wikicommons/X-Weinzar CC BY-SA 3.0

Die Leiche eines seit zwei Jahren vermissten Mannes ist Mitte August von einem Spaziergänger in der Gegend von Champex-Lac VS aufgefunden worden. Der Mann in seinen Neunzigern wurde am Montag formell identifiziert, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte.

Der Mann hatte am im August 2021 sein Haus verlassen, um Heidelbeeren zu pflücken. Die Familie schlug Alarm, nachdem der Beerensammler nicht nach Hause gekommen war. Das Fahrzeug des Mannes wurde auf einer Forststrasse im Val d'Arpette gefunden, aber eine gross angelegte Suche in der Gegend blieb erfolglos. (sda)