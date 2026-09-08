Polizeirapport

Wanderer stürzt in Escholzmatt-Marbach LU 40 Meter ab

Ein 78-jähriger Wanderer ist am Montagnachmittag in Escholzmatt-Marbach LU rund 40 Meter einen Abhang hinuntergestürzt. Dabei verletzte er sich erheblich. Ein Rettungshelikopter flog den Mann nach der medizinischen Erstversorgung in ein Spital.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.00 Uhr auf dem Weg von der Alp Imbrig zum Hängst, wie die Luzerner Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Vor dem Jegerhubel stolperte der Berggänger und kam vom Weg ab. (sda)