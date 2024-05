Polizeirapport

Skitourenfahrer stürzt im Wallis in den Tod

Am Freitag stürzte ein Skitourenfahrer im Couloir des Doigts in der Bergkette Dents du Midi in den Tod, wie die Kantonspolizei Wallis vermeldet. Gegen 12.30 Uhr habe eine unbeteiligte Drittperson den Sturz beobachtet. Sie alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Dents du Midi. Bild: Kantonspolizei Wallis

Als der Verunfallte durch die Rettungsmannschaft der Air-Glacier gefunden wurde, konnte der Arzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gang. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Walliser Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet. (yam)