14-jähriger Mofa-Fahrer prallt in Pfeiler und verletzt sich schwer

Aargau: 14-jähriger Mofa-Fahrer prallt in Pfeiler, verletzt sich schwer



Ein 14-jähriger Mofa-Lenker ist am Freitagabend in Rupperswil AG in einen Betonpfeiler geprallt. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Jugendliche hatte keinen Fahrausweis und trug keinen Helm. Das Mofa gehörte einem Kollegen.

Der Unfall geschah gegen 19.30 Uhr auf dem Schulhausareal, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Der Verunglückte fuhr auf dem Platz herum. Eine Ambulanz brachte ihn zunächst ins Kantonsspital.

Nachdem sich sein Zustand verschlechtert hatte, flog ihn ein Helikopter ins Kinderspital Zürich. Nach jüngsten Angaben der Polizei schwebte er nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

Weil der Verdacht auf gesetzeswidrige Abänderungen besteht, beschlagnahmte die Kantonspolizei das Mofa für eine technische Prüfung. Sie sucht zudem Zeugen.

(dsc/sda)

