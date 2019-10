Rüebli-Meer: Traktor kollidiert und verliert orange Ladung

Schweiz

Polizeirapport

Rüebli-Meer in Oberlunkhofen: Traktor kollidiert und verliert Ladung



In einer Rechtskurve scherte der Anhänger einer Traktorkombination aus worauf dieser mit dem korrekt entgegenkommenden Traktor kollidierte.

Bild: Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Zürcherstrasse in Oberlunkhofen. Von Arni herkommend fuhr ein Traktor mit Anhänger in Richtung Oberlunkhofen zu schnell in die die Rechtskurve. Der Anhänger scherte daraufhin aus und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Bild: Kapo AG

Im gleichen Moment kam eine Traktor-Anhängerkombination entgegen, kollidierte mit dem Anhänger und blieb schliesslich wie der Traktor auf der Randleitplanke stehen. Die auf dem Anhänger geladenen Karotten verteilten sich durch die Kollision auf der ganzen Fahrbahn. Es entstand einen Sachschaden in der Höhe von 6'000 Franken. (az)