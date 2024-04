Polizeirapport

Mann verliert Kontrolle über Motorrad in Gähwil SG und verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Gähwil SG am Samstag schwere Verletzungen zugezogen. Der 43-Jährige verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle und stürzte über ein Wiesenbord.

Ereignet hat sich der Unfall am Samstag kurz nach 11 Uhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Demnach fuhr der 43-jährige Mann mit seinem Motorrad von Fischingen her kommend in Richtung Mühlrüti.

Nach einem Überholmanöver habe der Mann in einer Linkskurve kurz nach der Kantonsgrenze die Herrschaft über sein Motorrad verloren und sei zu Fall gekommen. Dabei sei sein Motorrad über das angrenzende Wiesenbord hinunter geschlittert und erst im Bach liegend zum Stillstand gekommen.

Der Fahrer sei ebenfalls über das abfallende Wiesenbord gerutscht und in den Büschen am Bachrand verletzt zum Stillstand gekommen. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschliessend von der Rega ins Spital gebracht, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Seine Verletzungen seien schwer.

Am Motorrad entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken. Wegen auslaufenden Flüssigkeiten wurden Angehörige der Feuerwehr aufgeboten. Die Strasse musste kurzzeitig gesperrt werden. (sda)