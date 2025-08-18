sonnig18°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Bergsteiger stürzt am Bietschgletscher im Wallis in den Tod

Bergsteiger stürzt am Bietschgletscher im Wallis in den Tod

18.08.2025, 10:43

Ein Bergsteiger ist am Sonntag am Bietschgletscher im Wallis in den Tod gestürzt. Der Mann war mit zwei anderen Bergsteigern am frühen Morgen mit dem Ziel aufgebrochen, den Gipfel des Wilerhorns zu besteigen.

Gegen 04.45 Uhr verliessen drei Bergsteiger die Bietschhornhütte, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilten. Beim Übergang vom Bietschjoch auf den Bietschgletscher auf einer Höhe von rund 3150 Metern sei einer der drei aus ungeklärten Gründen in die Tiefe gestürzt. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch dessen Tod feststellen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen