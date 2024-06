Polizeirapport

Schwerer Reitunfall im Aargau: Zwei Verletzte und ein totes Pferd

Bei einem schweren Reitunfall in Schafisheim AG sind am Sonntagmorgen eine 13-jährige Schülerin und ihre Reitlehrerin verletzt worden. Das Pferd musste wegen seiner schweren Verletzungen eingeschläfert werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Der Unfall sei kurz vor 09.30 Uhr auf einem Feldweg in Richtung Staufen AG passiert, als die 53-jährige Reitlehrerin zu Fuss ihre 13-jährige Reitschülerin auf dem Pferd begleitet habe.

Das Pferd stürzte zusammen mit Reiterin und Reitlehrerin einen Abhang hinunter, nachdem es wahrscheinlich zuvor mit einem Bein in eine Wasserrinne geraten war und deshalb zu Fall kam, wie die Polizei schreibt.

Die Reitlehrerin sei mit der Ambulanz ins Spital gebracht worden. Das Pferd musste aufgrund der schweren Verletzungen von seinen Leiden erlöst werden, wie es hiess. (sda)