Schweiz

Polizeirapport

Tötungsdelikt in Interlaken: Mögliche Tatwaffen sichergestellt



Im Interlakner Tötungsdelikt haben die Ermittler am Tatort mehrere Gegenstände sichergestellt, die als Tatwerkzeug in Frage kommen. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit.

Die Todesursache ist demnach geklärt. Gemäss rechtsmedizinischen Untersuchungen erlitt der Mann massive Verletzungen, die ihm mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt wurden. Die möglichen Tatwaffen werden nun eingehend untersucht.

Ein 61-jähriger Schweizer war am Montagmorgen leblos in einer Liegenschaft beim Des Alpes-Areal gefunden worden. Mittlerweile ist die Spurensicherung am Tatort grösstenteils abgeschlossen. Die Ermittlungen unter Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland laufen weiter auf Hochtouren.

In der Nacht auf Mittwoch war in Interlaken erneut eine Person tot aufgefunden worden. Die Umstände dieses Falls sind nach wie vor unklar, wie es am Freitag auf Anfrage bei der Polizei hiess. Einen Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt beim Des Alpes-Areal gibt es laut den Ermittlern nicht. (aeg/sda)

