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Mehr als zehn Jahre Pause: Rowan Atkinson zurück auf der Bühne

Rowan Atkinson (in character as Mr. Bean) in 2007.
Wurde als Mr. Bean weltbekannt: Rowan Atkinson.

Rowan Atkinson kehrt auf die Bühne zurück – auch als Mr. Bean

05.10.2026, 14:1305.10.2026, 14:50

Der britische Schauspieler und Komiker Rowan Atkinson kehrt nach mehr als zehn Jahren Pause auf die Theaterbühne zurück. Der 71-Jährige will im Februar und März kommenden Jahres im Londoner Gillian Lynne Theatre mit «Rowan Live» auftreten.

Spielen soll er einige seiner bekanntesten Comedyfiguren – darunter auch den beliebten Mr. Bean.

«Rowan Live» wurde als eine Würdigung von Atkinsons «aussergewöhnlichem Gesamtwerk» angekündigt. Zwischen dem 8. Februar und dem 13. März sind 30 Vorstellungen in dem Londoner Theater geplant. Präsentiert werden soll auch neues Material, das der vielfach ausgezeichnete Künstler mit dem Drehbuchautor Richard Curtis, dem Komiker Ben Elton und dem Komponisten Howard Goodall erdacht hat.

«Es ist 40 Jahre her, seit ich zuletzt eine Comedy-Sketchshow im West End gemacht habe», zitierte die Nachrichtenagentur PA Atkinson. «Ich dachte, es würde Spass machen, wieder jene Sketche aufzuführen, mit denen für Richard Curtis und mich alles begann und aus denen meine bekanntesten Figuren hervorgegangen sind – zusammen mit einigen überraschenden neuen Stücken, die eigens für diese Show geschrieben wurden.» (sda/dpa)

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