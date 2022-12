Die Polizei nahm Ermittlungen auf, suchte ihn und fand ihn schliesslich: Er hatte sich in der Nähe seines Hauses in einem Gebäude versteckt. Er war enttäuscht über die Reaktion seiner Frau, welche über die geschenkte Nähmaschine nicht die erwartete Freude zeigte.

Im Fürstenland etwa, also irgendwo zwischen Wil SG und Rorschach, meldete eine Frau ihren Mann als vermisst. Dieser hatte nach einem Disput das Haus erbost verlassen.

Die gute Nachricht zuerst: An Heiligabend ist es – zumindest im Kanton St.Gallen – vergleichsweise ruhig gewesen. Die Polizei hatte nicht so viel zu tun, wie sie in einer Mitteilung ausführt. Einsätze gab es vor allem wegen «zwischenmenschlichen und persönlichen Problemen», wobei bei fast allen Beteiligten «Alkoholkonsum feststellbar» gewesen sei.

Temperaturen jenseits der 10-Grad-Marke: Wer in diesem Jahr auf weisse Weihnachten gehofft hat, wird bitter enttäuscht. Das Tauwetter über die Festtage hat schon fast Tradition, doch so warm wie in diesem Jahr ist es eher selten.

Ein böiger Wind, viel Regen und hohe Temperaturen – auch in diesem Jahr entpuppt sich das berühmt-berüchtigte Weihnachtstauwetter als Spielverderber für weisse Weihnachten im Flachland. Und sogar in den Bergen werden die Festtage eher grau-grün statt reinweiss. Schuld ist einmal mehr eine milde Südwest- bis Westlage mit atlantischen Luftmassen, die eine Schneeschmelze bis in höhere Lagen bewirkt.