Polizei schnappt zwei Tatverdächtige nach Tankstellen-Überfall in Wittenbach SG

Die St. Galler Kantonspolizei hat einen Tankstellen-Überfall vom vergangenen Dezember in Wittenbach und einen versuchten Überfall in Arnegg geklärt. Als mutmassliche Täter wurden zwei Schweizer im Alter von 22 und 25 Jahren ermittelt und festgenommen. Sie sind geständig.

In einem aufwändigen Ermittlungsverfahren unter der Leitung der Staatsanwaltschaft habe die Polizei die beiden mutmasslichen Täter überführt, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Einer Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen fiel ein verdächtiges Auto auf, was Anfang Februar zur Festnahme der beiden Männer führte.

Im Ermittlungsverfahren hätten die Beschuldigten Geständnisse abgelegt, schreibt die Polizei. Die Staatsanwaltschaft klagt die beiden wegen der Raubdelikte und weiterer Tatbestände an. So sollen sie verbotenerweise eine Softair-Waffe getragen und Kontrollschilder missbräuchlich verwendet haben. Den Beschuldigten drohen Strafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. (sda)