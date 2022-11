Vor Bar in Uster ZH: Mann stirbt nach Angriff mit Stichwaffe – 28-Jähriger verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich ermittelt die genauen Hintergründe des Vorfalls. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Zürich die Feuerwehr Uster, eine Patrouille der Stadtpolizei Uster, das Institut für Rechtsmedizin Zürich IRM, das Forensische Institut Zürich FOR sowie das Care-Team der Kantonspolizei Zürich. (con)

In deren Folge setzte ein Mann plötzlich eine Stichwaffe ein, dabei wurde das Opfer schwer verletzt. Obwohl sofort die Reanimation durch die eintreffenden Rettungskräfte eingeleitet wurde, erlag der 28-jährige Schweizer seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.

Kurz vor 3 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Bar zu einer Diskussion zwischen zwei Personen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Uster ZH wurde ein Mann am frühen Sonntagmorgen tödlich verletzt. Der mutmassliche Täter, ein 28-jähriger Schweizer, konnte verhaftet werden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sektenboss Ivo Sasek träumt von einer Diktatur – und wird in diesem Video enttarnt

Diese Orte sind so schön, du glaubst gar nicht, dass sie in der Schweiz liegen (Teil 2)

Erneut Luftalarm in der Ukraine ++ Estnischer Minister sieht Russland nicht geschwächt

So reich sind die Reichsten des Landes – und diesen Bruchteil besitzt ein 0815-Schweizer

Auf viele LGBTQ-Menschen hat die SVP anziehende Wirkung – warum das so ist

CS-Schweiz-Chef verneint Kunden-Exodus: «1 Prozent unserer Vermögensbasis verloren»

Nur wenige Kundinnen und Kunden der Credit Suisse (CS) hätten ihre Konten nach dem Geldabzug auch wirklich geschlossen. «Wir haben insgesamt 1 Prozent unserer Vermögensbasis verloren», sagte CS-Schweiz-Chef André Helfenstein im Interview mit der «SonntagsZeitung».

Die CS sei in der Schweiz profitabel. Nach den ersten neun Monaten dieses Jahres liege ein Vorsteuergewinn von über 1.2 Milliarden Franken vor, so Helfenstein. Weder eine Aufteilung der Bank in einen Schweizer und einen internationalen Teil noch der Verkauf des Privatkundengeschäfts und des Asset-Managements stünden zur Debatte.