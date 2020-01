Schweiz

Polizeirapport

Milchtanklastwagen rutscht von Strasse und überschlägt sich



Bild: Kapo AR

Spektakulärer Unfall auf einer schneebedeckten Strasse in Schwellbrunn AR: Ein Milchtanklastwagen ist am Samstagmorgen ins Rutschen gekommen und hat sich in der Folge überschlagen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilte.

Ein 56-jähriger Chauffeur lenkte seinen Lastwagen um 07.30 Uhr von einem landwirtschaftlichen Betrieb im Högg kommend in Richtung Dorf Schwellbrunn. Im Bereich Halden geriet der Lastwagenfahrer mit seinem Gefährt auf der mit Schnee bedeckten, abfallenden Strasse ins Rutschen und kam von der Strasse ab.

Bild: Kapo AR

Das Fahrzeug rutschte über ein abfallendes Wiesenbord, wo es sich überschlug. Anschliessend kam der Lastwagen auf der darunterliegenden Nebenstrasse auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Chauffeur blieb unverletzt.

Am Lastwagen und Tankaufbau entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Für die Bergung des Unfallfahrzeuges musste ein Spezialfahrzeug mit Seilwinden beigezogen werden. (sda)