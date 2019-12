Schweiz

Polizeirapport

Aarburg: Neulenker schläft am Steuer ein – den Führerschein ist er los



Ein 20-jähriger Neulenker ist am frühen Donnerstagmorgen am Steuer seines Fahrzeuges in Aarburg AG eingeschlafen. Sein Auto prallte gegen zwei parkierte Fahrzeuge und richtete grösseren Sachschaden an.

Bild: Kapo AG

Der Selbstunfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben kurz vor 4.30 Uhr auf der Oltnerstrasse. Der 20-Jährige war in Richtung Olten unterwegs, als er kurz vor der Kantonsgrenze am Steuer einnickte.

Dadurch kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte mit grosser Wucht gegen einen Lieferwagen und ein Auto, die neben der Strasse abgestellt waren. Eine Ambulanz brachte den leicht verletzten Unfallverursacher zur näheren Untersuchung ins Spital.

An seinem Auto entstand Totalschaden. Auch die parkierten Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Neulenker an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis auf Probe zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. (sda)