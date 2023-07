Velofahrerin in Spiez schwer verletzt: Streifkollision mit Fussgängerin

Polizeirapport

Velofahrerin in Spiez nach Streifkollision mit Fussgängerin schwer verletzt

In Spiez BE ist am Samstagvormittag eine Velofahrerin nach einer Streifkollision mit einer Fussgängerin gestürzt und schwer verletzt worden. Die Frau musste mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht werden.

Die Fussgängerin wurde beim Vorfall leicht verletzt, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Zur Streifkollision kam es laut ersten Erkenntnissen auf der Krattigstrasse.

Die Velofahrerin fuhr auf dieser Strasse von Krattigen her in Richtung Spiez, als sie aus noch zu klärenden Gründen auf der Höhe eines Campingplatzes die Fussgängerin streifte. Diese befand sich am rechten Fahrbahnrand.

Wegen der Unfallarbeiten musste die Krattigstrasse im Bereich der Unfallstelle rund drei Stunden lang gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(dsc/sda)