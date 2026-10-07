Die Vorderräder des Autos ragten über die oberste Treppenstufe hinaus. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Polizeirapport

Autofahrerin bleibt in Frauenfeld auf Bahnhofstreppe stecken

Am Dienstagnachmittag verursachte eine Autofahrerin am Bahnhof Frauenfeld einen Selbstunfall. Die 24-Jährige fuhr mit ihrem weissen Auto auf die Treppe zur Bahnhofsunterführung. Dabei blieb das Fahrzeug auf den ersten Stufen stecken und musste anschliessend durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde niemand.

Laut der Kantonspolizei Thurgau hatte sich die Autofahrerin verfahren. Erste Abklärungen ergaben, dass die Frau ohne gültigen Fahrausweis unterwegs war. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(sda/pem)