Unterkulm AG: Rentnerin fährt in Gartenwirtschaft – Zwei Verletzte



Pedalen verwechselt: Rentnerin fährt in Gartenwirtschaft – Zwei Verletzte

Eine 73-jährige Frau ist mit ihrem Auto am Donnerstag in Oberkulm AG in einer Gartenwirtschaft gelandet. Die Rentnerin dürfte das Brems- und Gaspedal verwechselt haben. Beim Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Bild: Kapo AG

Die Schweizerin hatte kurz vor 14 Uhr in der Einschlagstrasse auf ein Parkfeld einbiegen wollen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Dabei fuhr sie über das Parkfeld hinaus und landete in der Gartenwirtschaft. Zwei Personen, die im Restaurant sassen, wurden verletzt.

Eine Ambulanz brachte die Verletzten ins Spital. An der Restauranteinrichtung sowie am Unfallauto entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei nahm der 73-Jährigen den Führerausweis vorläufig zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. (sda)