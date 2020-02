Schweiz

Polizeirapport

Schwarzsee FR: Frau bei Nachtschlitteln schwer verletzt



Bild: KEYSTONE

In Holzzaun gefahren – Frau beim Nachtschlitteln in Schwarzsee FR schwer verletzt

Ein 57-jährige Frau hat sich am Freitagabend beim Nachtschlitteln in Schwarzsee FR schwer verletzt. Sie fuhr mit dem Schlitten in einem Waldstück gegen einen Holzzaunpfosten. Die Rega musste sie in ein Spital bringen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 21 Uhr, wie die Freiburger Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die 57-Jährige fuhr eine blaue Schlittelpiste herunter. In einem Waldgebiet fuhr sie aus bislang ungeklärten Gründen in einen Holzzaunpfosten.

Obwohl die Frau einen Helm trug, wurde sie am Kopf schwer verletzt. Zudem erlitt sie schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und an den Hüften. Die Pisten-Patrouillen sowie die Rega bargen die verletzte Frau und brachten sie in ein Spital. Eine Untersuchung soll die genauen Umstände zeigen. (cbe/sda)