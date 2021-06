Schweiz

Polizeirapport

Polizei findet zwei Tote in einer Wohnung in Leukerbad



Polizei findet zwei Tote in einer Wohnung in Leukerbad

Bild: keystone

Die Kantonspolizei Wallis hat am Sonntagnachmittag zwei tote Personen in einer Wohnung in Leukerbad VS gefunden.

Die Polizei war einer Meldung von Personen gefolgt, die seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu ihren Bekannten hatten. Polizeibeamte suchten die Wohnung in Leukerbad am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf. Dort fanden sie zwei tote Personen.

Die Identifizierung der beiden Toten läuft. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet. Todeszeitpunkt und Todesursache sind bisher noch nicht bekannt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung