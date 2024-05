Polizeirapport

Toter Mann kopfüber in einem Schacht in Obersaxen GR gefunden

Im Bündner Bergdorf Obersaxen ist am Montagabend ein lebloser Arbeiter kopfüber in einem Schacht aufgefunden worden. Der in der Region arbeitstätige 45-jährige Portugiese wurde vor Ort für tot erklärt.

Gefunden wurde der Mann gegen 21 Uhr von seinen Arbeitskollegen, nachdem diese einem Hinweis einer Drittperson zu einem abgestellten Lieferwagen gefolgt waren. In einem Weiler fanden sie ihren Arbeitskollegen leblos kopfüber in einem senkrechten Kanalschacht, wie die Bündner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

In diesem Schacht wurde der Tote gefunden. Bild: kantonspolizei graubünden

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei die Ermittlungen zum Hergang dieses Todesfalls aufgenommen. (dab/sda)