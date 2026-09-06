Polizeirapport

Bern: Jugendlicher von Zug überrollt und verstorben

Symbolbild. Bild: KaPo BE/fotomtina

Ein Jugendlicher ist am Bahnhof Europaplatz bei einem Bahnunfall am Samstagabend ums Leben gekommen. Dies geht aus einer gemeinsamen Medienmitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sowie der Kantonspolizei Bern hervor.

Die genauen Hintergründe des Unfalls, von dem die Polizei kurz nach 22.40 Uhr Kenntnis bekommen hatte, sind noch unklar. Gemäss ersten Erkenntnissen geriet der Jugendliche aus unbekannten Gründen in den Gleisbereich zwischen dem Perron und einem losfahrenden Zug, welcher ihn überrollte. Er erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Man gehe aktuell von einem Unfall aus, schreibt die Polizei in der Mitteilung weiter. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, eine formelle Identifikation steht jedoch noch aus. Die Bahnstrecke musste aufgrund des Unfalls während knapp zwei Stunden gesperrt werden; es verkehrten Ersatzbusse.

Nebst verschiedenen Diensten der KaPo Bern standen die Berufsfeuerwehr von von Schutz und Rettung Bern, Mitarbeitendeder BLS, die Transportpolizei, ein Notarzt, zwei Ambulanzteams, dasInstitut für Rechtsmedizin der Universität Bern sowie das Care TeamKanton Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und den Hintergründen aufgenommen.

In der Schweiz kommt es relativ selten zu Bahnunfällen mit tödlichem Ausgang. So wurden 2025 insgesamt 13 Personen bei Zugunglücken getötet (ohne Suizide) und 41 schwer verletzt. (cpf)