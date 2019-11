Schweiz

Polizeirapport

Mann in Zürich niedergestochen – zwei Personen verhaftet



Bild: GoogleMaps

Mann in Zürich niedergestochen – zwei Personen verhaftet

Ein Mann ist bei einer tätlichen Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag in Zürich gravierend verletzt worden. Er musste mit massiven Stichverletzungen in ein Spital gebracht werden.

Kurz nach 05.30 Uhr sei bei der Stadtpolizei Zürich gemeldet worden, dass es an der Friesstrasse 10 in und vor dem Restaurant «Duba Shisha Lounge» eine tätliche Auseinandersetzung gebe, wie Stadtpolizei am Sonntag mitteilte. Vor Ort traf die Polizei auf mehrere Personen. Ein 43-jähriger Mann musste mit massiven Stichverletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Polizei nahm einen 33-jährigen Mann sowie eine 43-jährige Frau vor Ort fest. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Auch, wie viele Personen beteiligt waren. Die Polizei sucht Zeugen.

Blaulicht Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Blaulicht

Ein Verletzter nach Überfall im Kreis 5

Kurz vor 03:00 Uhr wurde am Maagplatz im Kreis 5 ein 20-Jähriger von zwei Unbekannten überfallen und dabei mit einer Stichwaffe verletzt. Die beiden unbekannten Täter flüchteten mit dem Bargeld des Verletzten. Einer von ihnen hatte einen schwarzen Bart, der andere trug ein weisses T-Shirt mit einem Löwen.

Die Stadtpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall beim Maagplatz machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117 zu melden.

(stapo zürich/sda)