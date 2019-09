Jäger schiesst sich in Oberägeri in die Hand

Schweiz

Polizeirapport

Oberägeri ZG: Jäger schiesst sich in die Hand



Ein 79-jähriger Jäger hat sich am Montag in Oberägeri an der Hand verletzt, als sich ein Schuss aus seiner Jagdwaffe löste. Der Mann wurde von der Rega in ein Spital geflogen, seine Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

Der Unfall ereignete sich im Gebiet Gutsch in Oberägeri unweit der Kantonsgrenze zu Schwyz, wie die Zuger Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Munition habe es sich um eine Patrone und nicht um Schrott gehandelt. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar und wird untersucht. (sda)