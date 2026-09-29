Polizeirapport

St. Gallen: Polizei nimmt Verdächtigten eines Tötungsdelikts fest

Die Polizei hat am Montag in St. Gallen einen 30-jährigen Rumänen festgenommen. Die Verhaftung erfolgte im Auftrag des Bundesamtes für Justiz. Der Mann wird verdächtigt, in Rumänien eine Frau getötet zu haben.

Für den Festgenommenen sei Auslieferungshaft angeordnet worden, schrieb die Stadtpolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Die Festnahme wurde gestützt auf eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem durchgeführt.

Die rumänischen Behörden hätten nun 18 Tage Zeit, bei den Schweizer Behörden ein formelles Auslieferungsersuchen einzureichen. Bis zum Entscheid über das weitere Verfahren bleibt der Mann in Haft. (sda)