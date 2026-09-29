Die Krankenkassenprämien steigen auch 2027 wieder an. bild: shutterstock

Sparpotenzial vorhanden? Das ist 2027 die tiefste Krankenkassenprämie in deiner Gemeinde

Der Bundesrat hat am Dienstagnachmittag die Krankenkassenprämien für das kommende Jahr präsentiert. Je nach Kanton variieren die Gesundheitskosten stark. Die grosse Übersicht über alle Schweizer Gemeinden.

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Die Krankenkassenprämien steigen auch für 2027. Das hat Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider heute Dienstag an einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Im Schnitt steigen die Prämien um 5 Prozent, die mittlere Monatsprämie beträgt im kommenden Jahr 412 Franken.

Doch was bedeutet das für dich? Mit Angabe deiner Wohngemeinde und deiner gewünschten Franchise kannst du mit dem Prämienrechner deine Prämien fürs Jahr 2027 berechnen.

Um die Unterschiede nach Region aufzuzeigen, haben wir einige Beispielprämien durchgerechnet.

Warum unterscheiden sich die Prämien nach Region? Grosse Kantone sind in zwei oder sogar drei Prämienregionen aufgeteilt. Die Krankenkassen können für jede Region unterschiedliche Prämien festlegen – zumindest innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Höchstgrenzen.



Die Gesundheitskosten in den Regionen werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel von der Demografie oder der Ärzte- und Spitaldichte. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) bestimmt aber die maximal zulässigen Prämienunterschiede zwischen den Regionen.

Erwachsene ab 26 Jahren

Wer 26 Jahre oder älter ist, erhält keinen Jugendrabatt mehr und muss die Prämie für Erwachsene bezahlen. Am teuersten zu stehen kommt das bei der Maximalfranchise von 2500 Franken Personen aus dem Süden des Tessins: Sie bezahlen bei der günstigsten Krankenkasse 473 Franken pro Monat.

Nicht einmal halb so viel bezahlt man im Kanton Zug. Das günstigste Krankenkassenmodell kostet dort monatlich 213.20 Franken.

Je tiefer die Franchise, desto höher die Prämie: Bei einem Selbstbehalt von 1000 Franken bezahlen Versicherte in Zug weiterhin am wenigsten: mindestens 294.60 Franken.

Am teuersten bleibt es in Teilen des Tessins. Dort kommen die monatlichen Beiträge auf mindestens 552.40 Franken.

Bei der kleinstmöglichen Franchise von 300 Franken bewegen sich die Mindestbeiträge zwischen 332.50 Franken in Zug und 585.90 Franken im Tessin.

Das sind die im Schnitt teuersten Kantone für Erwachsene (über alle Franchisen gesehen):

Kanton Genf (CHF 610.60) Kanton Tessin (CHF 603.60) Kanton Basel-Stadt (CHF 570.60) Kanton Neuenburg (CHF 558.80) Kanton Jura (CHF 551)

Das sind die günstigsten Kantone:

Kanton Zug (CHF 324.90) Kanton Appenzell Innerrhoden (CHF 340.50) Kanton Uri (CHF 377.70) Kanton Obwalden (CHF 386.70) Kanton Nidwalden (CHF 397.20)

Junge Erwachsene zwischen 19 und 25 Jahren

Menschen unter 26 Jahren profitieren von vergünstigten Krankenkassenprämien. Am günstigsten kommen junge Erwachsene mit der Maximalfranchise von 2500 Franken im Kanton Zug weg, wo sie monatlich 148 Franken bezahlen.

Am höchsten sind die Gesundheitskosten im Kanton Genf: 302 Franken pro Monat fallen dort mindestens an.

Auch bei einer Franchise von 1000 Franken ist der Kanton Zug am günstigsten: Die Krankenversicherung kostet minimal 208.10 Franken. Die höchsten günstigsten Prämien bezahlen auch hier die Jungen aus Genf, monatlich mindestens 383.30 Franken.

Auch bei 300 Franken Franchise zahlt man in Zug am wenigsten: Für 243.20 Franken ist man versichert. Im Kanton Genf bezahlt man für die gleiche Leistung mindestens 421.30 Franken.

In diesen Kantonen bezahlen junge Erwachsene im Schnitt am meisten für die Krankenkasse:

Kanton Genf (CHF 453) Kanton Tessin (CHF 418.40) Kanton Basel-Stadt (CHF 408.50) Kanton Waadt (CHF 382.10) Kanton Neuenburg (CHF 377.60)

In diesen Kantonen sind die Prämien für junge Erwachsene am tiefsten:

Kanton Appenzell Innerrhoden (CHF 225.80) Kanton Zug (CHF 234.70) Kanton Uri (CHF 241.20) Kanton Obwalden (CHF 262.60) Kanton Nidwalden (CHF 269.60)

Bis Ende November 2026 bleibt Zeit, die Krankenkasse zu wechseln.

So wechselst du die Krankenkasse

Willst du deine Grundversicherung wechseln, musst du bis Ende November kündigen. Die Kündigung muss spätestens am 30. November zur gewöhnlichen Geschäftszeit bei der Krankenversicherung eingegangen sein. Bis zum 31. Dezember kannst du eine neue Versicherung abschliessen. Achtung: Bei Zusatzversicherungen gelten andere Bedingungen, teilweise sogar Kündigungsfristen von sechs Monaten.

Datenquelle

Die Angaben in den Karten wurden für jede Gemeinde auf Basis der vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlichten Krankenkassenprämien berechnet. Die Prämie des günstigsten Anbieters wurde für drei Franchisen (300, 1000 und 2500 Franken) auf der Karte visualisiert. Unsere Varianten beinhalten keine Kosten für eine Unfallversicherung.

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