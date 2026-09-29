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Polizeirapport

Mehrere Verletzte nach Explosion in Haus in Neuenburg

Die rue de Fahys ist abgesperrt nach einer Exposion in einem Wohngebaeude, am Dienstag, 29. September 2026 in Neuenburg. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Rettungskräfte besprechen sich vor dem betroffenen Wohngebäude in Neuenburg.Bild: keystone
Polizeirapport

«Ziemlich ernste» Situation: Mehrere Verletzte nach Explosion in Haus in Neuenburg

29.09.2026, 14:3429.09.2026, 15:38

In einem Gebäude in der Stadt Neuenburg ist es am Dienstagmittag zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Dies bestätigten die Neuenburger Behörden auf Anfrage.

Une violente déflagration a retenti mardi à Neuchâtel. Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement, et une enquête est en cours.
Nach der Explosion läuft ein Polizeieinsatz.Bild: WATSON

Ein Polizeieinsatz sei im Gang, hiess es. Auf Anfrage der Neuenburger Tageszeitung «Arcinfo», die zuerst darüber berichtet hatte, sprach die Polizei von einer «ziemlich ernsten» Situation.

Ein Augenzeuge berichtet watson, dass bei dem Vorfall eine Katze gestorben sei. Ein weiterer Zeuge sagt, dass am Tatort eine Propangasflasche gefunden worden sei. Sie war leer und geöffnet, sagt er gegenüber watson. Unklar ist, ob dies die Ursache des Vorfalls war.

Das Ausmass der Schäden:

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Explosion in Neuenburg
quelle: watson / antoine menusier
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Ein Mitarbeiter des Gasversorgungsunternehmens, den watson vor Ort antraf, erklärte, die letzte Inspektion des Erdgasnetzes habe im April oder Mai stattgefunden. Damals sei alles in Ordnung gewesen. Seiner Aussage nach lag das Problem nicht in der Infrastruktur.

Um 15.30 Uhr findet vor Ort eine Pressekonferenz statt. (ome/hkl/sda)

Update folgt ...

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