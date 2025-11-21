Werkhalle in Giswil OW brennt – 61 Personen evakuiert

Wegen einer brennenden Werkhalle sind in der Nacht auf Freitag in Giswil OW 61 Personen aus benachbarten Häusern evakuiert worden. Verletzt wurde niemand. An der Halle entstand Totalschaden.

Das Feuer in Giswil. Bild: kantonspolizei obwalden

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag um 23 Uhr an den Brandort beim Mühlemattli gerufen. Als sie dort eintraf, stand die Werkhalle bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilte. Um 01.30 Uhr konnte sie den Brand unter Kontrolle bringen.

Das Feuer verursachte viel Rauch. Weil unklar war, wie sich das Feuer ausbreiten könnte und die Gefahr bestand, dass ein Baukran umkippen könnte, evakuierten die Einsatzkräfte die Bewohnerinnen und Bewohner aus den umliegenden Häusern. Die 61 Personen hätten selbst eine Unterkunft organisieren können oder seien von der Gemeinde untergebracht worden, teilte die Kantonspolizei mit.

Wieso der Brand ausgebrochen ist, war am Freitagmorgen noch unklar. Die Brandursache werde von der Kantonspolizei Obwalden und von Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich ermittelt, hiess es in der Mitteilung.

Im Einsatz standen die Feuerwehren von Giswil, Sachseln und Sarnen. (dab/sda)