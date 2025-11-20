An dieser Kreuzung entlang des State Highways 73 in Sheffield, Neuseeland, ereignete sich der Unfall. Bild: Google Street View

Polizeirapport

Schweizer in Neuseeland in tödlichen Autounfall verwickelt

Ein 32-jähriger Schweizer muss sich in Neuseeland vor Gericht verantworten, weil er am Mittwoch in einen Autounfall verwickelt war. Dabei kam eine Person ums Leben.

Der Unfall hat sich laut neuseeländischen Medien am Mittwochnachmittag bei einer Kreuzung auf dem State Highway 73 in Sheffield, Canterbury, westlich von Christchurch ereignet. Demnach waren zwei Autos involviert.

Gemäss Polizeiangaben kam beim Unfall eine Person ums Leben, zwei weitere mussten verletzt ins Spital gebracht werden. Der Highway musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Einen Tag später wurde gegen den Schweizer Fahrer, der nach dem Unfall festgenommen worden war, wegen unvorsichtigen Fahrens mit Todesfolge Anklage erhoben. Er muss Anfang Dezember erneut vor Gericht erscheinen. Bis dahin darf der 32-Jährige nicht ausreisen, sein Pass wurde eingezogen. (vro)