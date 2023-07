Polizeirapport

Polizeieinsatz wegen verdächtigem Gegenstand in Bern

In einem Polizeigebäude in Bern ist am Dienstagnachmittag ein verdächtiger Gegenstand abgegeben worden. Im Behälter fand die Polizei Schwarzpulver. Es habe aber nie Gefahr für die Bevölkerung bestanden, teilte die Polizei am Abend mit.

Gegenstand wurde bei Berner Polizeigebäude abgegeben. (Symbolbild) Bild: sda

Der Gegenstand wurde beim Polizeigebäude im Nordring von einer unbeteiligten Drittperson abgegeben, wie Polizeisprecher Thomas Ernst auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Wo diese Person den zylinderförmigen Gegenstand gefunden habe, sei nicht bekannt. Das Gebäude wurde teilweise aus Sicherheitsgründen evakuiert.

Im Innern des Gegenstands haben sich Plastiksäcke befunden. «In den Säcken und dem Behälter haben wir ein Pulver gefunden, das sich als Schwarzpulver herausstellte», sagte Ernst. Da aber keine Zündvorrichtung vorhanden war, habe keine Gefahr bestanden. Die Polizei rate dennoch, unbekannte Gegenstände nicht zu berühren, sondern direkt die Polizei zu rufen.

Das Gebiet zwischen Wyleregg und der Breitenrainstrasse wurde während der Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Auch bei der Buslinie 20 kam es zu Ausfällen und Verspätungen. (sda)