Schweiz

Polizeirapport

Oberägeri: Motorradfahrer bei Kollision erheblich verletzt



77-jähriger Töfffahrer kracht in Auto – erheblich verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der Ratenstrasse in Oberägeri bei einem Unfall erheblich verletzt worden. Er wurde von einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Bild: Kapo ZG

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörde am Montag mitteilte, war der 77-jährige Motorradfahrer um zirka 17.30 Uhr von einer nicht vortrittsberechtigten Strasse auf die Ratenstrasse eingebogen. Dabei kollidierte er mit einem von einer 61-jährigen Frau gelenkten Auto, das vom Ratenpass Richtung Biberbrugg SZ unterwegs war.

Die genaue Unfallursache sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, hiess es in der Mitteilung. Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Einsiedeln, der Rega sowie der Zuger Polizei. (sda)