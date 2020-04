Schweiz

Polizeirapport

Bretzwil BL: Aggressive Autofahrerin verletzt zwei Polizisten



Bild: KEYSTONE

Aggressive Autofahrerin verletzt bei Kontrolle zwei Polizisten

Eine 65-jährige Autofahrerin hat am Freitagnachmittag in Bretzwil BL im Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten leicht verletzt. Sie wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Nach Angaben der Kantonspolizei Basel-Landschaft vom Samstag behinderte die Frau zuerst eine Verkehrskontrolle. Danach habe sie versucht, sich durch «renitentes und aggressives Verhalten» der Kontrolle zu entziehen. Dabei wurde ein Polizist verletzt.

Nachdem die 65-Jährige von den Beamten auf den Posten in Laufen BL gebracht worden war, verletzte sie bei der Sachverhaltsaufnahme einen weiteren Polizisten. Ein Alkoholtest habe eine Atem-Alkoholkonzentration von 0,31 mg/l oder eine Blut-Alkoholkonzentration von 0,62 Promille ergeben.

Aufgrund ihres psychischen Zustandes sei sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen. Die beiden Polizisten hätten das Spital bereits wieder verlassen können. (dab/sda)

