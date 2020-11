Brand im Zürcher Kreis 5 – zwei Personen via Leiter gerettet

Schweiz

Polizeirapport

Zürich: Brand im Kreis 5 – zwei Personen via Leiter gerettet



Bild: watson/amü

In einem Mehrfamilienhaus im Zürcher Kreis 5 ist heute Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete um 14 Uhr zwei Personen via Drehleiter aus dem Haus an der Ecke Limmatstrasse/Fabrikstrasse, wie ein watson-Reporter vor Ort beobachtete.

Alle Tramlinien sind auf Limmatstrasse (13/4/6) unterbrochen. Wie gross der Schade ist, ist noch unklar. Schutz & Rettung war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort.



Video: ch media video unit

Bild: watson/amü

