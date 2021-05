Schweiz

Polizeirapport

22-jährige Frau durch Stromstoss in Badewanne getötet



22-jährige Frau durch Stromstoss in Badewanne getötet

Eine 22-jährige Frau ist in Gossau SG durch einen Stromstoss in der Badewanne getötet worden. Sie war mit dem am Strom angeschlossenen Handy baden gegangen.

Zu dem tödlichen Stromunfall kam es bereits am vergangenen Donnerstagabend nach 20.00 Uhr, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Die Frau habe die mit Wasser gefüllte Badewanne bestiegen und sich dabei auf ihrem Mobiltelefon eine Sendung angesehen. Aus unbekannten Gründen müsse dabei das am Strom eingesteckte Mobiltelefon ins Wasser gefallen sein. Durch den entstandenen Stromschlag habe sich die 22-jährige Schweizerin tödliche Verletzungen zugezogen.

Zur Abklärung des Unfallhergangs sei nebst dem Rettungsdienst mit Notarzt und mehreren Patrouillen der Kantonspolizei auch der Kriminaltechnische Dienst der Polizei aufgeboten worden. Für die Betreuung der Angestellten sei die psychologische Erste Hilfe angefordert worden. Die Polizei warnte davor, beim Baden am Stromnetz angeschlossene Elektrogeräte im Bereich der gefüllten Badewanne zu benutzen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung