Postfinance erhöht Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten

Postfinance werde mit der Normalisierung der Zinssituation ihre Zinsmarge mittelfristig auf ein Niveau von 70 bis 80 Basispunkten ausbauen, erklärte Köng in der Mitteilung weiter. Das sei zwar spürbar tiefer als die Margen der Mitbewerber, das Unternehmen wolle aber seine Kundinnen und Kunden am Zinsanstieg teilhaben lassen. In Anbetracht von tendenziell weiter steigenden Zinsen werde Postfinance weitere Zinserhöhungen laufend überprüfen. (sda/awp)

Die Postfinance bezahlt ihren Kundinnen und Kunden ab Februar 2023 mehr Zins auf ihren Spar- und Vorsorgekonten. Sie reagiere damit auf die jüngste Leitzinserhöhung durch die Schweizerische Nationalbank, teilte die Post-Tochter am Donnerstag mit. In den vergangenen Wochen haben bereits zahlreiche Bankinstitute höhere Zinsen für ihre Sparkunden bekanntgegeben.

«Das Pflegesystem fliegt gerade an mehreren Orten gleichzeitig in die Luft»

Über 120 russische Raketen schlagen in Ukraine ein ++ Schwäche in russischer Flugabwehr

«Das Pflegesystem fliegt gerade an mehreren Orten gleichzeitig in die Luft»

In Kofferraum gesperrt: Alarmanlage rettet Mann in Lugano vor Entführung

Zwei Männer haben am Mittwochabend in Lugano einen Hausbesitzer überfallen und ihn in den Kofferraum seines Autos gesperrt. Die Alarmanlage des Hauses ging los und schlug die Einbrecher unverrichteter Dinge in die Flucht, wie die Polizei in einer Mitteilung andeutete. Niemand wurde verletzt.