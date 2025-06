Die letzte Nahost-Demo fand in Zürich statt. Bild: keystone

Berner Polizei rüstet sich für Nahost-Demo vom Samstag

Die Berner Polizei will an der nationalen Nahost-Demo vom kommenden Samstag Präsenz markieren. Sie werde mit einem «sichtbaren Dispositiv» in der Berner Innenstadt im Einsatz stehen, teilte sie am Donnerstag mit.

Ihren Angaben zufolge wird eine hohe Anzahl an Demonstrierenden erwartet. Zur nationalen Kundgebung unter dem Motto «Solidarität mit Gaza» aufgerufen haben Organisationen wie Campax, der Schweizerische Gewerkschaftsbund, Palestine Solidarity Switzerland, SP und Grüne.

Die Demonstrierenden werden sich bei der Schützenmatte versammeln. Der Umzug soll via Kornhausplatz auf den Bundesplatz führen. In der Innenstadt sei am Nachmittag mit grösseren Verkehrseinschränkungen zu rechnen, schrieb die Polizei.

Am 24. Mai war eine unbewilligte Gaza-Demo in Bern eskaliert. Die Polizei setzte Tränengas, Gummischrot und einen Wasserwerfer gegen die Demonstrierenden ein. Sechs Einsatzkräfte und zwei Demonstrierende wurden nach Polizeiangaben verletzt. (nib/sda)