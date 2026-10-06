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Das sind die besten Restaurants der Schweiz – sagt Gault Millau

Der neue Gault-Millau-Guide listet insgesamt 870 Restaurants in der Schweiz auf. Diese haben die allerbesten Bewertungen erhalten.

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Am Montag publizierte Gault Millau ihren neuen Restaurant-Guide. 870 Restaurants in der ganzen Schweiz wurden dabei bewertet. Eine Auswahl der besten Restaurants aus den verschiedenen Regionen der Schweiz.

Die besten Restaurants nach Region

Zürich

The Restaurant im Grand Hotel Dolder ist das beste Restaurant in Zürich. Bild: Keystone

Bern

Basel Stadt & Land

Luzern

Das Focus Atelier im Park Hotel Vitznau ist das beste Hotel in der Region Luzern. Bild: Keystone

St. Gallen

Aargau

Thurgau

Schaffhausen

Schwyz

Im Magdalena verwöhnt der Koch des Jahres, Dominik Hartmann, seine Gäste. Bild: Keystone

Uri

Solothurn

Zug

Ob- und Nidwalden

Graubünden

Das Schloss Schauenstein in Fürstenau gehört zu den besten Restaurants in Graubünden. Bild: Keystone

Jura

Neuenburg

Genf

Waadt

Fribourg

Wallis

Tessin

Das La Brezza im Eden Roc in Ascona gehört zu den besten Restaurants im Tessin. Bild: Keystone/Ti-Press

Appenzell AI & AR

Die 8 besten Restaurants der Schweiz

Acht Restaurants kriegen dieses Jahr 19 Punkte von Gault Millau verteilt – die Höchstnote. Die Chefs sind verteilt in der ganzen Schweiz, über Genf, Waadt und Fribourg ins Tessin nach Graubünden, Zürich und Basel.

Insgesamt sind 870 Restaurants, 100 Gourmet-Hotels und die 150 besten Schweizer Winzer-Guides gelistet. Die ganze Auflistung findest du hier.

Die Restaurants mit der Höchstbenotung

Domaine de Châteauvieux in Satigny (Genf)

Chefkoch: Philippe Chevrier

Das sagt Gault Millau: «Philippe Chevrier hat Erfahrung, Erfolg und vor allem spürbare Begeisterung für seinen Beruf, auch noch nach 41 Jahren. Der Schlossherr von Châteauvieux ist GaultMillaus dienstältester 19-Punkte-Chef.»

La Brezza im Eden Roc in Ascona (Tessin)

Chefkoch: Marco Campanella

Das sagt Gault Millau: «Wollen Gäste heutzutage noch über zwei Stunden am Tisch sitzen? Bei Marco Campanella schon. Der jüngste 19-Punkte-Chef im Land ist begeisternd unterwegs. Ein Gang kommt bei ihm nie allein; raffinierte Side Dishes, die sich mal kontrastieren, mal ergänzen, gibt’s dazu.»



Cheval Blanc im Grand Hotel Les Trois Rois (Basel)

Chefkoch: Peter Knogl

Das sagt Gault Millau: «Applaus für den Chef, Applaus aber auch für die Crew. Jeder Posten ist erstklassig besetzt: Giuseppe Gilberti leitet seit zehn Jahren den Service, Christoph Kokelmoor ist der routinierte Sommelier, der sich auch in Genf und Neuenburg gut auskennt.»

Stucki / Tanja Grandits (Basel)

Chefköchin: Tanja Grandits

Das sagt Gault Millau: «Im Provisorium ‹Tanja am Rhy› gibt’s ab 1. Februar, was die beste Köchin der Schweiz auszeichnet: exzellente, unverwechselbare, monochrome und dank starkem Team ungemein vielseitige Küche.»



Schloss Schauenstein in Fürstenau (Graubünden)

Chefkoch: Andreas Caminada

Das sagt Gault Millau: «Service, Weinkarte, Interieur und der besondere Geist von ‹Schloss Schauenstein› machen das grandiose Essen noch ein wenig grandioser. Die Restaurantleiterinnen Elise Czakò und Sophie Thun füllen die von Patricia Planer hinterlassene Lücke ebenso souverän aus wie der junge Martin Trnovec den von Luca Marzullo übernommenen Sommelierposten.»



La Brezza im Tschuggen Grand Hotel in Arosa (Graubünden)

Chefkoch: Marco Campanella

Das sagt Gault Millau: «Wie ein kulinarischer Wanderzirkus zieht Marco Campanella mit seiner Crew im Winter von Ascona nach Arosa – selbst das teure Porzellan wird sorgfältig verpackt und die 365 Kurven in den Bündner Ferienort hinaufgefahren. An der Küche ändert der saisonale Ortswechsel nichts. Auch auf 1500 Metern scheut Gault Millaus ‹Koch des Jahres 2025› keinen Aufwand.»

Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier (Waadt)

Chefkoch: Franck Giovannini

Das sagt Gault Millau: «Franck Giovannini, am Pass die Ruhe selbst, legt zusätzlich zu seinen grossen Menüs ein begeisterndes A-la-carte-Angebot auf, das man nur mit einer riesigen Brigade in Crissier-Qualität hinkriegt. Der Käsewagen ist auch im Sommer fantastisch bestückt und wird mit Leidenschaft präsentiert. Charline Pichon, GaultMillaus «Sommelier des Jahres 2026», macht gut gelaunt einen prima Job und zaubert immer wieder Überraschendes aus dem riesigen Keller.»



The Restaurant im Dolder Grand (Zürich)

Chefkoch: Heiko Nieder

Das sagt Gault Millau: «The Dolder Grand» ist eine Krug-Ambassade, da ist ein Gericht, kombiniert mit dem Luxus-Champagner, Teil des Konzepts.»