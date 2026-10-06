Das sind die besten Restaurants der Schweiz – sagt Gault Millau
Am Montag publizierte Gault Millau ihren neuen Restaurant-Guide. 870 Restaurants in der ganzen Schweiz wurden dabei bewertet. Eine Auswahl der besten Restaurants aus den verschiedenen Regionen der Schweiz.
Die besten Restaurants nach Region
Zürich
- The Restaurant im Dolder Grand (Punkte: 19)
- Igniv im Hotel Marktgasse (Punkte: 18)
- The Counter (Punkte: 18)
- Widder Restaurant im Hotel Widder (Punkte 18)
- Rico's cosi! (Punkte: 18)
Bern
- Myle (Punkte: 17)
- Stuba in Adelboden (Punkte: 17)
- Zur Gedult in Burgdorf (Punkte: 17)
- Radius by Stefan Beer in Interlaken (Punkte: 17)
- Panorama in Steffisburg (Punkte: 17)
Basel Stadt & Land
- Cheval Blanc im Grand Hotel Les Trois Rois (Punkte: 19)
- Stucki / Tanja Grandits (Punkte: 19)
- Roots (Punkte: 18)
- Ackermannshof Restaurant & Bar (Punkte: 16)
- Le Murenberg in Bubendorf (Punkte: 16)
Luzern
- Focus Atelier im Park Hotel Vitznau (Punkte: 18)
- Wiesner Mysterion in Romoos (Punkte: 17)
- Colonnade im Mandarin Oriental Palace (Punkte: 17)
- Maihöfli (Punkte: 16)
- Olivo im Grand Casino Luzern (Punkte: 16)
- La Pistache in Meggen (Punkte: 16)
St. Gallen
- Memories im Grand Resort Bad Ragaz (Punkte: 18)
- Einstein Gourmet im Hotel Einstein (Punkte: 18)
- Neue Blumenau in Lömmenschwil (Punkte: 17)
- Nidbergstube im Restaurant Schlüssel Mels (Punkte: 17)
- Jägerhof (Punkte: 17)
Aargau
- Fahr in Künten-Sulz (Punkte 17)
- Rosmarin in Lenzburg (Punkte: 1/)
Thurgau
- Mammertsberg in Freidorf (Punkte: 18)
- Taverne zum Schäfli in Wigoltingen (Punkte: 18)
Schaffhausen
- Villa Sommerlust (Punkte: 16)
Schwyz
- Magdalena in Rickenbach (Punkte: 18)
Uri
- The Japanese Restaurant in The Chedi Andermatt (Punkte: 18)
Solothurn
- Säge in Hofstetten-Flüh (Punkte: 17)
- Château Attisholz in Riedholz (Punkte: 17)
- Traube in Trimbach (Punkte: 17)
Zug
- Wildenmann in Buonas (Punkte: 16)
- Gasthaus Löwen in Menzingen (Punkte: 16)
- Zur Taube im La Colombe Boutique Hotel (Punkte: 16)
Ob- und Nidwalden
- Belvédère in Hergiswil (Punkte: 17)
- Spices Kitchen & Terrace im Bürgenstock Resort (Punkte: 16)
- Villa Hundert in Engelberg (Punkte: 16)
Graubünden
- Schloss Schauenstein in Fürstenau (Punkte: 19)
- La Brezza in Arosa (Punkte: 19)
- Da Vittorio in St. Moritz (Punkte: 18)
- Talvo in St. Moritz-Champfèr (Punkte: 18)
- 7132 Silver in Vals (Punkte: 18)
Jura
- Maison Wenger in Le Noirmont (Punkte: 18)
- Flora in Le Prédame (Punkte: 16)
Neuenburg
- La Croisette in Le Locle (Punkte: 16)
- Le Bocca in Saint-Blaise (Punkte: 16)
Genf
- Domaine de Châteauvieux in Satigny (Punkte: 19)
- L'Aparté im Hôtel Royal (Punkte: 18)
- Bayview im Hotel President (Punkte: 17)
- L'Atelier Robuchon im The Woodward Auberge (Punkte: 17)
- Le Cigalon in Thônex (Punkte: 17)
- La Micheline (Punkte: 17)
Waadt
- Déci Comptoir Gourmand (Punkte: 14)
- Restaurant Le Café du Tramway (Punkte: 13)
- Le Vieux-Lausanne (Punkte: 13)
Fribourg
- Des Trois Tours (Punkte: 18)
- Le Pérolles (Punkte: 17)
Wallis
- Hostellerie du Pas-de-l’Ours in Crans-Montana (Punkte: 18)
- Gilles Varone in Savièse (Punkte: 18)
Tessin
- La Brezza im Eden Roc Hotel (Punkte: 19)
- Locanda Barbarossa im Castello del Sole (Punkte: 18)
- Ecco Ascona im Hotel Giardino Ascona (Punkte: 18)
- Osteria Enoteca Cuntitt in Castel San Pietro (17)
- The View Fine Dining (Punkte: 17)
Appenzell AI & AR
- Truube in Gais (Punkte: 17)
- Zum Gupf in Rehetobel (Punkte: 17)
- Flickflauder im Resort Hof Weissbad (Punkte: 16)
Die 8 besten Restaurants der Schweiz
Acht Restaurants kriegen dieses Jahr 19 Punkte von Gault Millau verteilt – die Höchstnote. Die Chefs sind verteilt in der ganzen Schweiz, über Genf, Waadt und Fribourg ins Tessin nach Graubünden, Zürich und Basel.
Insgesamt sind 870 Restaurants, 100 Gourmet-Hotels und die 150 besten Schweizer Winzer-Guides gelistet. Die ganze Auflistung findest du hier.
Die Restaurants mit der Höchstbenotung
Domaine de Châteauvieux in Satigny (Genf)
Chefkoch: Philippe Chevrier
Das sagt Gault Millau: «Philippe Chevrier hat Erfahrung, Erfolg und vor allem spürbare Begeisterung für seinen Beruf, auch noch nach 41 Jahren. Der Schlossherr von Châteauvieux ist GaultMillaus dienstältester 19-Punkte-Chef.»
La Brezza im Eden Roc in Ascona (Tessin)
Chefkoch: Marco Campanella
Das sagt Gault Millau: «Wollen Gäste heutzutage noch über zwei Stunden am Tisch sitzen? Bei Marco Campanella schon. Der jüngste 19-Punkte-Chef im Land ist begeisternd unterwegs. Ein Gang kommt bei ihm nie allein; raffinierte Side Dishes, die sich mal kontrastieren, mal ergänzen, gibt’s dazu.»
Cheval Blanc im Grand Hotel Les Trois Rois (Basel)
Chefkoch: Peter Knogl
Das sagt Gault Millau: «Applaus für den Chef, Applaus aber auch für die Crew. Jeder Posten ist erstklassig besetzt: Giuseppe Gilberti leitet seit zehn Jahren den Service, Christoph Kokelmoor ist der routinierte Sommelier, der sich auch in Genf und Neuenburg gut auskennt.»
Stucki / Tanja Grandits (Basel)
Chefköchin: Tanja Grandits
Das sagt Gault Millau: «Im Provisorium ‹Tanja am Rhy› gibt’s ab 1. Februar, was die beste Köchin der Schweiz auszeichnet: exzellente, unverwechselbare, monochrome und dank starkem Team ungemein vielseitige Küche.»
Schloss Schauenstein in Fürstenau (Graubünden)
Chefkoch: Andreas Caminada
Das sagt Gault Millau: «Service, Weinkarte, Interieur und der besondere Geist von ‹Schloss Schauenstein› machen das grandiose Essen noch ein wenig grandioser. Die Restaurantleiterinnen Elise Czakò und Sophie Thun füllen die von Patricia Planer hinterlassene Lücke ebenso souverän aus wie der junge Martin Trnovec den von Luca Marzullo übernommenen Sommelierposten.»
La Brezza im Tschuggen Grand Hotel in Arosa (Graubünden)
Chefkoch: Marco Campanella
Das sagt Gault Millau: «Wie ein kulinarischer Wanderzirkus zieht Marco Campanella mit seiner Crew im Winter von Ascona nach Arosa – selbst das teure Porzellan wird sorgfältig verpackt und die 365 Kurven in den Bündner Ferienort hinaufgefahren. An der Küche ändert der saisonale Ortswechsel nichts. Auch auf 1500 Metern scheut Gault Millaus ‹Koch des Jahres 2025› keinen Aufwand.»
Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier (Waadt)
Chefkoch: Franck Giovannini
Das sagt Gault Millau: «Franck Giovannini, am Pass die Ruhe selbst, legt zusätzlich zu seinen grossen Menüs ein begeisterndes A-la-carte-Angebot auf, das man nur mit einer riesigen Brigade in Crissier-Qualität hinkriegt. Der Käsewagen ist auch im Sommer fantastisch bestückt und wird mit Leidenschaft präsentiert. Charline Pichon, GaultMillaus «Sommelier des Jahres 2026», macht gut gelaunt einen prima Job und zaubert immer wieder Überraschendes aus dem riesigen Keller.»
The Restaurant im Dolder Grand (Zürich)
Chefkoch: Heiko Nieder
Das sagt Gault Millau: «The Dolder Grand» ist eine Krug-Ambassade, da ist ein Gericht, kombiniert mit dem Luxus-Champagner, Teil des Konzepts.»